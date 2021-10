Na etapie uzgodnień do projektu zgłoszono wiele uwag. Jedna z tych uwzględnionych przez resort kultury dotyczyła kwestii przedawnienia nienależnie pobranych dopłat do składek. Z projektu wynika, że artysta zawodowy traci prawo do tej formy wsparcia w przypadku uzyskania innego tytułu do ubezpieczeń społecznych – przykładowo jeśli rozpocznie pracę na etacie w pełnym wymiarze. Taką nienależnie pobraną dopłatę trzeba będzie zwrócić, a w ostateczności zostanie ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z przedstawioną wersją projektu należności z dopłat mają ulegać przedawnieniu z upływem trzech lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. Rządowe Centrum Legislacji w przesłanych uwagach sugerowało wydłużenie tego okresu do pięciu lat. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423) należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu właśnie po takim okresie, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Tym samym, zdaniem RCL, brak jest uzasadnienia dla wprowadzenia innego terminu. Resort kultury przystał na taką zmianę.