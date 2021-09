Bardzo dobrze pokazuje to sytuacja związana ze zmianami podatkowymi szykowanymi w ramach Polskiego Ładu, które odbiją się rykoszetem na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł w skali roku spowoduje bowiem, że wiele osób, zwłaszcza tych zarabiających najniższą pensję, przestanie w ogóle płacić podatek dochodowy lub będzie to robić dopiero po przekroczeniu tej kwoty. Problem w tym, że zaliczki podatkowe są głównym źródłem zasilania ZFRON, prowadzonego w przedsiębiorstwach mających status zakładu pracy chronionej (ZPChr). Nietrudno więc zgadnąć, jaki skutek dla niepełnosprawnych pracowników korzystających ze wsparcia tego funduszu będzie miał brak, a w nieco bardziej optymistycznym scenariuszu znaczące ograniczenie wpływów na jego konto, pochodzących z podatku dochodowego. Przełoży się to oczywiście na to, że ZFRON będzie miał mniej pieniędzy do dyspozycji i wiele osób nie otrzyma z niego pomocy w takim zakresie, jak do tej pory.