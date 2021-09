Zapytaliśmy ZUS, jak będzie interpretował te przesłanki. W odpowiedzi organ rentowy wskazuje, że dokonując wykładni, będzie korzystał przede wszystkim z dorobku doktryny i orzecznictwa wypracowanego m.in. na tle stosowania art. 57 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), określającego przesłanki umarzania w całości albo w części, odraczania spłaty, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym. Wynika z niego, że „interes publiczny” to korzyść służącą ogółowi. ZUS wskazuje, że należy przez to rozumieć nie tylko potrzebę zapewnienia maksymalnych dochodów budżetu państwa , ale też ograniczenie jego ewentualnych wydatków. Organ w danym przypadku powinien ustalić, co jest korzystniejsze – dochodzenie należności czy zastosowanie ulgi.