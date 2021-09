Trudno z całą pewnością stwierdzić. W obecnym systemie prawnym tylko związki zawodowe funkcjonujące w policji mogą wszczynać i prowadzić „legalny” protest. W tym miejscu przypomnę, że policjanci nie mają prawa do strajku. Jeżeli zaś chodzi o zwolnienia, to przypomnę, że policjant to człowiek, a człowiek może przecież zachorować. To lekarz za każdym razem decyduje, czy stan zdrowia pacjenta pozwala mu wykonywać pracę na danym stanowisku, w przypadku policjanta pełnić służbę na danym stanowisku. Nikt nie ma prawa zabraniać korzystania z pomocy lekarskiej, ale trzeba pamiętać, że nikt też nie ma prawa namawiać do tego, że by bez podstaw iść na L4.