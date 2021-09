Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest ustawowo zobowiązany do kontrolowania prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy , a także wykorzystania zwolnień lekarskich. Lekarze orzecznicy ZUS ustalają, czy pracownik faktycznie jest chory, a zwolnienie zasadne. Natomiast organ rentowy sprawdza, czy osoba przebywająca na zwolnieniu wykorzystuje je zgodnie z jego celem.

Z danych ZUS wynika, że w II kw. 2021 r. ZUS przeprowadził 85 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy . Zostało wydanych 3,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę ponad 3,3 mln zł. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku kontroli było tylko 42,9 tys. W konsekwencji wydanych zostało 2,9 tys. decyzji wstrzymujących wypłaty na kwotę 3,6 mln zł. Oznacza to wzrost liczby przeprowadzonych kontroli o prawie 100 proc. W II kw. br. było ich natomiast o ponad 6 proc. więcej niż choćby w I kw. br. (patrz infografika).

Pomimo wzrostu liczby kontroli widać, że pandemia w pewnym stopniu wyhamowała aktywność w tym zakresie – ZUS cały czas nie wrócił choćby do poziomu z I kw. 2020 r., kiedy to sprawdził 100,3 tys. korzystających ze zwolnień.

Powrót do wcześniejszego trendu nie niepokoi jednak ekspertów. – Są to działania niezbędne dla zapewnienia szczelności systemu – podkreśla Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zgadza się z tym dr Antoni Kolek z Pracodawców RP. – Zarówno zmiany w przepisach, jak i zapowiedzi ZUS sugerowały chęć uszczelnienia funduszu chorobowego – dodaje.

Zdaniem Mikołaja Zająca, prezesa firmy Conperio specjalizującej się w zarządzaniu pracowniczą absencją chorobową, jest ich nawet za mało. – Osobom ubezpieczonym w ZUS wystawiono w 2020 r. ogółem 22,7 mln zaświadczeń lekarskich, a kontroli przeprowadzono 275 tys. – to jest niecałe 2 proc. To mało, nawet biorąc pod uwagę duży wzrost wystawianych zwolnień w związku z epidemią. Oznacza to spore straty dla państwa. Nie zakładam, że wszystkie nieskontrolowane świadczenia pobierane są nienależnie, ale część na pewno – mówi ekspert.

– To nie jest nowa norma. Wynika ona z art. 17 ustawy zasiłkowej, a nowy przepis zapewnia jej pełną egzekwowalność – podkreśla dr Tomasz Lasocki z WPiA UW. Jak wyjaśnia, problem wynikał z tego, że ocena sądów dotycząca podstawy żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego nie była do tej pory jednolita. – Chodziło szczególnie o osoby, które zdążyły już pobrać zasiłek. Niektóre sądy twierdziły, że do zasądzenia zwrotu świadczenia w takim wypadku wystarczy art. 84 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym za nienależne uważa się świadczenie przyznane lub wypłacone m.in. na podstawie świadomego wprowadzania w błąd organu rentowego. Nie było to jednak regułą. Część sądów uważała bowiem, że o żadnym wprowadzeniu w błąd nie może być mowy i świadczeniobiorca nie musi zwracać pieniędzy – tłumaczy. Ekspert nie wyklucza, że były też przypadki, kiedy to sam ZUS miał problem z oceną sytuacji ze względu na niejasne prawo.