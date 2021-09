W przyszłym roku budżetówka, w tym urzędnicy, będą mogli liczyć na ok. 12-proc. podwyżki. Wpływ na to ma mieć odmrożenie 3-proc. funduszu nagród i ponad 8-proc. wzrost środków na wynagrodzenia. Po głębszej analizie okazuje się jednak, że część tych pieniędzy trafi na zwiększenie liczby mundurowych, a do urzędów mogą zostać przekazane dodatkowe pieniądze na poziomie 4,4 proc. Związkowcy potwierdzają, że takie informacje otrzymali od przedstawicieli resortu finansów. W praktyce wszystko zostanie więc po staremu. Nawet kwota bazowa, od której wielokrotności są naliczane m.in. pensje członków korpusu cywilnej, będzie na dotychczasowym poziomie. W efekcie oznacza to, że tylko wybrani będą mogli liczyć na zwiększenie wynagrodzeń i ewentualny awans. Związkowcy przyznają, że wśród urzędników jest wielkie niezadowolenie i chęć wyrażenia go w formie protestów. Oliwy do ognia dolała decyzja Rady Ministrów z tego tygodnia w sprawie trzyletniego planu mianowań na lata 2022–2024.