Nawet w ich przypadku prawo do pobytu oraz przemieszczana się po terytorium państw członkowskich nie jest jednak autonomiczne względem swobody przemieszczania się obywatela UE. Podstawowe warunki korzystania z ułatwień wynikających z dyrektywy to zatem powiązanie rodzinne z (jednym lub więcej) obywatelem UE oraz towarzyszenie mu w podróży do państwa członkowskiego UE lub dołączanie do niego w tym państwie. Oznacza to, że prawodawstwo UE umożliwia nieskrępowany przepływ obywateli UE, ale już nie członków ich rodzin – mobilność tych osób powinna być skorelowana z mobilnością obywateli UE. Zatem nawet najbliższy członek rodziny, jeśli odbywa samotną podróż do któregoś z państw członkowskich (do którego nie podróżuje ani w którym nie przebywa obywatel UE), to nie będzie jej odbywać na zasadach wynikających z omawianej dyrektywy. W praktyce jednak, aby skorzystać z ułatwień wizowych, wystarczające będzie okazanie zaświadczenia o rejestracji obywatela UE w kraju przyjmującym (jeśli członek rodziny do niego dołącza) lub oświadczenia obywatela UE o wspólnej podróży (gdy podróżują razem), ponieważ od członków rodziny oprócz podstawowych dokumentów nie powinno się wymagać przedstawienia dodatkowych dowodów uzasadniających wniosek wizowy (takich jak np. potwierdzenie rezerwacji wspólnego środka transportu czy rezerwacji hotelowej).