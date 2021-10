Nawet napisanie pisma do przełożonych inspektora pracy lub do głównego inspektora pracy nie pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytanie, czy kontrola jest przeprowadzana w wyniku skargi, a co za tym idzie, kto jest autorem skargi. Bo nawet te instytucje nie są uprawione do udzielenia takiej informacji . Priorytetem jest ochrona skarżącego przed działaniem odwetowym ze strony pracodawcy. Ma go to chronić przed szykanami ze strony pracodawcy i zwolnieniem z pracy pod byle jakim pretekstem (K. Rączka [w:] M. Gersdorf, J. Jagielski, K. Rączka, „Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz”, art. 44, Warszawa 2008). Pracownik ma więc komfort psychiczny wynikający z tego, że jego przełożeni nie dowiedzą się o tym, kto złożył skargę.