W 2022 r. armia może wezwać na ćwiczenia do 200 tys. żołnierzy rezerwy, którzy wcześniej służyli, a obecnie nie są związani z Narodowymi Siłami Rezerwy (NSR) i tzw. terytorialsami. Do tysiąca ma zaś wynieść liczba żołnierzy NSR, którzy mogą być powołani do czynnej służby. Do 200 osób będzie można powołać w ramach okresowej służby wojskowej, a do 48 tys. – w ramach służby przygotowawczej, z kolei do terytorialnej służby wojskowej – maksymalnie 35 tys. osób. Takie limity znalazły się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2022 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.