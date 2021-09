Do tego dochodzą doświadczenia z poprzednich etapów wdrażania PPK. Dzięki nim, zdaniem ekspertów, można dokładniej określić wydatki. – Koszt dopłat z Funduszu Pracy do PPK można w przybliżeniu oszacować na podstawie wydatków w 2020 r. i 1,65 mln osób zapisanych do programu do grudnia 2020 r. Z dotychczasowych danych wynika, że przeznaczona na ten cel w tym roku kwota mogłaby dać dopłaty dla nawet 7,4 mln osób. Jednak do września br. zapisało się tylko 2,4 mln osób i rząd najwyraźniej urealnił swoje oczekiwania – wskazuje Rafał Trzeciakowski, również ekonomista z FOR. Wylicza, że kwota przeznaczona na ten cel w przyszłym roku pozwoli na dopłaty dla maksymalnie 3,6 mln osób.