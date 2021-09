Tak jak zapowiadaliśmy („Więcej uczelni będzie mogło kształcić lekarzy. Są jednak obawy”, DGP nr 185/2021), zmianie ma ulec art. 53 ust. 6 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.). Obecnie zakłada on, że o zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego może wystąpić tylko uczelnia akademicka. Natomiast z projektu nowelizacji wynika, że „pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może uzyskać uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku: posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu albo prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 i posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu”. Oznacza to, że prawo do prowadzenia studiów medycznych zyskają też wyższe szkoły zawodowe, które do tej pory kształciły na takich fakultetach, jak np. pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne czy diagnostyka laboratoryjna.