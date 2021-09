Do propozycji resortu miały odnieść się władze związków zawodowych poszczególnych formacji. Jako pierwszy zatwierdził je Zarząd Główny NSZZ Policjantów. – Jeżeli chodzi o realizację porozumienia z 2018 r., to propozycja resortu jest dobra. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że państwo w ostatnim czasie musiało wydać ogromne kwoty na ratowanie gospodarki w związku z epidemią. Nie oznacza to jednak, że na tym poprzestaniemy – mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów. Jak wskazuje, związek będzie zabiegał m.in. o to, aby od 2023 r. wprowadzony został systemowy wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych (tzw. dodatek progresywny).