Nie ma wątpliwości, że osoby zamieszkujące poza obszarem objętym stanem wyjątkowym, a dojeżdżające do znajdującego się w tej strefie miejsca pracy, wykonują tam stale pracę zarobkową. Miłosz Awedyk, radca prawny , oraz Jakub Grabowski, aplikant radcowski w Kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global, zwracają jednak uwagę, że „stałe wykonywanie pracy” nie jest też równoznaczne z wykonywaniem pracy tylko i wyłącznie na obszarze objętym rozporządzeniem. A zatem w definicji tej będą mieścić się także wykonujący pracę zarobkową w kilku miejscach. Do takich osób można zaliczyć pracowników, którzy regularnie odbywają podróż służbową do jakiegoś określonego miejsca, w którym działa pracodawca (np. wizytują klientów ). ‒ Tak wykonywane podróże służbowe będą więc bez wątpienia nosić cechę „stałości” i powinny uprawniać pracownika do wkraczania na teren objęty stanem wyjątkowym – wyjaśniają eksperci. Podkreślają przy tym, że elementem niezbędnym do zakwalifikowania podróży do wyjątku jest to, aby pracodawca stale wykonywał na tym obszarze działalność, w tym gospodarczą. Będzie tak wtedy, gdy pracodawca ma np. stałe relacje z kontrahentem w strefie objętej restrykcjami. Jeśli jednak firma chciałaby w trakcie obowiązywania stanu wyjątkowego dopiero nawiązać relacje biznesowe z przedsiębiorcą działającym na tym obszarze, to zastosowanie wyjątku może okazać się problematyczne. – Takie podróże służbowe odbywane w celu prowadzenia ekspansji i np. nawiązywania nowych relacji z klientami z pewnością byłyby bardzo wątpliwe – potwierdzają i ostrzegają Miłosz Awedyk oraz Jakub Grabowski.