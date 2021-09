Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” zarejestrowano 10 września 2021 r. (dokonał tego Sąd Rejonowy w Poznaniu). To pierwsza tego typu organizacja w Polsce. Mogła zostać powołana dzięki zmianie przepisów , która umożliwiła zrzeszanie się zatrudnionym na innych podstawach niż umowa o pracę (wymusił to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r.; sygn. akt K 1/13).

Choć znowelizowane przepisy związkowe obowiązują od 1 stycznia 2019 r., to do tej pory samozatrudnieni i zleceniobiorcy nie przystępują masowo do organizacji pracowniczych.

– Zainteresowanie jest niewielkie. Mamy członków, którzy nie są pracownikami, ale jest to udział o raczej marginalnym znaczeniu. Widoczny jest brak zrozumienia roli związków. Wielu zatrudnionych uważa, że wystarczy się zapisać, zapłacić składkę i ktoś ma za nich wymusić lepsze warunki pracy. A przecież zrzeszamy się po to, aby wspólnie coś wywalczyć – podkreśla Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność”.

Podkreśla, że do związku przystąpiło już ok. 7–8 tys. osób (trwa formalne przeliczanie i rejestracja). – Zainteresowanie jest duże, choć jeszcze nie masowe. Niektórzy świadczący pracę na razie wstrzymują się z przystąpieniem, bo w ciągu 30 lat demokracji i gospodarki wolnorynkowej nie odczuli wsparcia ze strony związków zawodowych i są nieufni. Na innej podstawie niż etat zarobkuje – w zależności od definicji – od 1,2 mln do 2,2 mln osób. Są pomijani, nie mieli reprezentacji, a decydenci uważają, że oni jakoś sobie poradzą. Naszym celem jest obrona ich interesów. Chcemy, by szanowano ich pracę i traktowano godnie – dodaje współzałożyciel OZZS „wBREw”.