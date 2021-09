Zgodnie z art. 128 § 1 kodeksu pracy czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy

„Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy” oznacza, że pracodawca lub inny przełożony pracownika może faktycznie dysponować jego osobą, polecając mu wykonywanie umówionej pracy, a jeżeli nie może być ona wykonana – pracy zastępczej. Według orzecznictwa pozostawanie w dyspozycji wymaga przebywania (fizycznej obecności) pracownika w zakładzie pracy lub innym miejscu, które w zamyśle pracodawcy jest wyznaczone do wykonywania pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2009 r., sygn. akt II PK 140/08) w takim stanie fizycznym i psychicznym, by miał on faktyczną możliwość wykonania powierzonych mu zadań.

Czasem pracy pracownika pracującego zdalnie będzie zatem taki czas, w którym pracownik przebywa w miejscu, w którym ma wykonywać pracę zdalną i jest fizycznie i psychicznie zdolny do jej wykonywania. Nie spełnia tego warunku np. pracownik nietrzeźwy lub niezdolny do pracy z powodu choroby. Z tego powodu pracownikowi nietrzeźwemu lub pracującemu zdalnie pod wpływem innych środków odurzających za okres pracy zdalnej w tym stanie nie przysługuje wynagrodzenie. Oczywiście odrębną kwestią prawną i zapewne dużym wyzwaniem organizacyjnym będzie skontrolowanie pracownika pracującego zdalnie i udowodnienie tych okoliczności.

Praca zdalna

Pracę zdalną mogą wykonywać pracownicy przebywający na kwarantannie, ponieważ kwarantanna stanowi odosobnienie osoby zdrowej, a zatem fizycznie i psychicznie zdolnej do wykonywania pracy. Pracę zdalną mogą świadczyć także pracownicy odbywający izolację w warunkach domowych. W obu tych przypadkach do wykonywania pracy i uznania, że mamy do czynienia z czasem pracy, a nie z nie- obecnością w pracy, potrzebna jest zgoda pracodawcy. Czas pracy tych pracowników będzie rozliczany na takich samych zasadach jak innych i będzie za niego przysługiwać normalne wynagrodzenie.

Przepisy nie określają, od którego momentu rozpoczyna się i z którym momentem kończy się czas pracy pracownika, w tym również pracownika pracującego zdalnie. W tym zakresie należy posiłkować się przytoczoną wcześniej definicją czasu pracy, pamiętając, że jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym przez niego do wykonywania pracy. W przypadku dużych zakładów pracy, zwłaszcza gdy wejście na ich teren oddalone jest od miejsca, w którym pracownik wykonuje pracę na swoim stanowisku pracy, moment rozpoczęcia i zakończenia pracy określony jest w przepisach wewnątrzzakładowych, tj. w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Pozwala to rozstrzygnąć dylemat, czy już sam fakt przebywania na terenie zakładu pracy (wejścia przez bramę) powoduje rozpoczęcie czasu pracy, a okres przebierania się, mycia zalicza się do czasu pracy, czy też nie. W przypadku pracy zdalnej ten problem w ogóle nie wystąpi. Czas pracy pracownika zdalnego będzie zaczynał się z chwilą rozpoczęcia pracy na stanowisku pracy zdalnej i kończył z momentem jej zakończenia na stanowisku pracy zdalnej. Oczywiście w przypadku pracy zdalnej to stanowisko pracy może być ruchome w tym sensie, że pracownik może pracować zdalnie z każdego punktu w obrębie swojego miejsca zamieszkania lub innego miejsca, z którego dozwolone jest wykonywanie pracy zdalnej. Nie ma istotnego znaczenia, skąd konkretnie pracownik pracuje, by móc uznać, że rozpoczął pracę zdalną. Istotne jest to, że ją podejmuje lub będąc fizycznie i psychicznie gotowy do jej wykonywania pozostaje w dyspozycji pracodawcy, np. oczekując na przydzielenie mu zadań.



Czas pracy zdalnej pracownika rozpoczął się od odebrania telefonu w sypialni. Zakładając, że o tej porze pracownik powinien był już zacząć pracę zgodnie z regulaminem pracy i pracuje on w podstawowym czasie pracy, istotne jest, by

Pracodawca może oczekiwać od osoby pracującej zdalnie nie tylko bycia w dyspozycji pracodawcy w czasie pracy, ale także efektywnej pracy (przez 8 godzin na dobę w systemie podstawowego czasu pracy). Nie może jednak wymagać od pracownika bycia przez 24 godziny w gotowości do wykonywania pracy.