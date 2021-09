Zdaniem Stanisława Szweda, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, pracodawcy powinni mieć dostęp do wiedzy o tym, czy zatrudnieni są zaszczepieni, czyli do certyfikatów covidowych. W wywiadzie dla DGP, przeprowadzonego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, podkreślił, że to umożliwiłoby prawidłową organizację pracy, a osoby, które przyjęły już preparat, miałyby poczucie bezpieczeństwa w miejscu wykonywania obowiązków służbowych.