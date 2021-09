Do składek na ubezpieczenia społeczne z mocy odesłania z art. 31 i 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Zgodnie z zasadami określonymi w ordynacji w przypadkach i w zakresie w niej przewidzianym za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji. Zgodnie z art. 115 ordynacji podatkowej wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki. Stosuje się to również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem. W przypadku składek chodzi o płatnika i osoby odpowiadające z nim solidarnie za zaległości składkowe.