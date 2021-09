MSWiA przedstawiło także propozycję dotyczącą awansów w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Oznaczać to będzie automatycznie przeniesienie do wyższych grup zaszeregowania. Zmiany dotyczące grup 2–4 mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r., a osoby zaszeregowane w grupie 5 będą przenoszone do grupy 6 na przestrzeni czterech lat (co roku 25 proc. funkcjonariuszy). Resort wyliczył, że w samej policji awans otrzyma więc ok. 64 tys. osób, w Państwowej Straży Pożarnej – prawie 11 tys., a w Straży Granicznej – prawie 9 tys.