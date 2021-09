DGP przyjrzał się zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników samorządowych w urzędach gminy i miastach. Choć jeszcze w tym roku do samorządów trafi z budżetu 8 mld zł, to nic nie potwierdza, że przełoży się to na wzrost uposażeń dla urzędników. W efekcie najpewniej podzielą los kolegów z administracji rządowej, którzy w przyszłym roku co do zasady będą mieli zamrożone płace, a na podwyżki w wysokości 4,4 proc. (o wskaźnik inflacji) będą mogli liczyć tylko wybrani.