To tłumaczyłoby, dlaczego do tej pory nie opublikowano projektu – po prostu rząd na razie sam analizuje, jak daleko mają sięgać uprawnienia firm w zakresie weryfikacji szczepień. Wysyłanie na bezpłatne urlopy wydaje się zbyt radykalnym pomysłem i wiele wskazuje na to, że to właśnie ta propozycja może zostać usunięta z nowelizacji, zwłaszcza że coraz bardziej sceptycznie wypowiadają się o niej nie tylko związki zawodowe, ale też organizacje pracodawców. Co więcej partnerzy społeczni podejrzewają, że rząd specjalnie zaproponował takie kontrowersyjne rozwiązanie, aby – w razie oporu politycznego – móc z twarzą zrezygnować z całego projektu (na zasadzie „chcieliśmy wdrożyć, ale sprzeciw społeczny był zbyt silny”). Tymczasem firmom najbardziej zależy nie na urlopach, ale na możliwości pozyskiwania informacji o sytuacji zdrowotnej pracownika lub klienta. To, jakie kroki w związku z tym podejmą, zależy już od ich możliwości (już teraz można przecież np. kierować zatrudnionych na pracę zdalną).