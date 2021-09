Zwraca uwagę również na to, że wprowadzenie instytucji koronera mogłoby poprawić jakość statystyk w zakresie zgonów. – W Polsce mamy olbrzymi problem, bo informacje w tym zakresie są prawie żadne. Wynika to z prostej przyczyny: jeśli lekarz ma mało czasu, to nie analizuje głęboko, jakie były powody śmierci. W zamian wpisuje np. jedną z chorób przewlekłych, na którą cierpiał dany pacjent. A na tym cierpi zdrowie publiczne – wskazuje Zieliński. Jego zdaniem wyspecjalizowany koroner mógłby przeprowadzać dokładniejszą analizę, co doprowadziło do śmierci. – Można byłoby również stworzyć możliwość konsultacji z lekarzem prowadzącym danego zmarłego tak, by wszechstronnie zbadać okoliczności – kończy.