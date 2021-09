Tak się nie stanie, o czym świadczy pismo skierowane przez resort rodziny do Ministerstwa Finansów zawierające prośbę o uwzględnienie dodatkowych przepisów obejmujących nowelizację ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.). Zgodnie z nimi w 2022 r. powiaty mają otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pośredniaków. Będą na to przeznaczone pieniądze w wysokości 8 proc. kwoty ustalonej dla województw na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z planu finansowego FP wynika, że ma to być 141,7 mln zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do br. (130,3 mln zł). Pieniądze będą przekazywane w wysokości proporcjonalnej do udziału danego pośredniaka w wydatkach ogółem w skali kraju, poniesionych z FP w 2020 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia.