W opisywanej sytuacji do wypadku doszło jednak w czasie, gdy pracownik nie wykonywał już obowiązków pracowniczych, lecz przebywał na terenie zakładu jako wolontariusz. Tu trzeba zaznaczyć, że nie ma przepisu, który zabraniałby zawarcia z pracownikiem umowy wolontariackiej. Skoro jednak pracownik wykonywał czynności wolontariackie, to zdarzenie nie miało związku z pracą, a tym samym nie będzie mogło być kwalifikowane jako wypadek przy pracy. Takie zdarzenie będzie wypadkiem w szczególnych okolicznościach, o których mowa w przepisach ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Akt ten przewiduje specjalne świadczenia dla osób, które uległy wypadkom lub zachorowały na chorobę zawodową w okolicznościach, które nie dają im prawa do świadczeń wypadkowych z ubezpieczenia społecznego. Wolontarusz podczas wykonywania czynności nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, lecz w razie wypadku może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz jednorazowe odszkodowanie finansowane z budżetu państwa . Ustawa nie przewiduje natomiast wypłaty zasiłku chorobowego.