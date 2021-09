W opisywanym przypadku podstawą roszczeń pracownika jest powierzenie mu na trzy miesiące innej pracy niż ma określoną w umowie. Zgodnie z art. 42 ust. 4 pracodawca może to zrobić w przypadkach uzasadnionych swoimi potrzebami na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane. Mimo że nie wynika to z samego przepisu, sądy dopuszczają wywodzenie z niego różnych roszczeń. Dla przykładu Sąd Najwyższy w wyroku 21 lutego 2008 r., sygn. akt II PK 171/07, dopuścił możliwość przyznania zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracownikowi, w stosunku do którego powierzenie pracy miało charakter szykany. Sprawa dotyczyła powierzenia pracownikowi, który do niedawca był wiceprezesem zarządu tej firmy, stanowiska kontrolera jakości, co wymagało codziennego wykonywania czynności typowo fizycznej pracy w hali produkcyjnej wśród osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, które poprzednio nadzorował jako wiceprezes. Przy czym do wykonywania pracy na stanowisku kontrolera jakości zajmującego się sprawdzaniem parametrów wytworzonych wyrobów nie było konieczne wyższe wykształcenie. Na tym stanowisku mógł być zatrudniony nawet pracownik produkcyjny z wykształceniem zawodowym. Zdaniem SN pracodawca nie może powierzyć odwołanemu członkowi zarządu w okresie wypowiedzenia jakiejkolwiek pracy. Powierzenie może się odbyć jedynie w granicach prawa wyznaczonych przez art. 42 par. 4 k.p. Pracodawca w opisanym przypadku, w ocenie SN, naruszył wskazany przepis, skierował bowiem byłego wiceprezesa do pracy na stanowisku niewymagającym tak wysokich kwalifikacji, jakie on posiadał. Ponadto skierowanie odbyło się bez uzasadnionej potrzeby pracodawcy. Tym samym SN uznał działania podjęte przez pracodawcę jako naruszające dobra osobiste (godność), intencjonalnie zmierzające do poniżenia i stanowiące szykanę. Jak zaznaczył SN, nie jest to przy tym ocena wyłącznie subiektywna, lecz zobiektywizowana.