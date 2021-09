Przypomnijmy, że związki zabiegają m.in. o przedstawienie im do konsultacji projektu nowego programu rozwoju i modernizacji służb mundurowych (policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej) na kolejne cztery lata, który uwzględniałby wysokość wydatków na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w jego ramach, w tym podwyżki uposażeń. Chcą też ostatecznego uregulowania kwestii doliczania cywilnego stażu do emerytury mundurowej (pisaliśmy o tym w DGP nr 240/2020 „Nierówne zrównanie praw do emerytury mundurowej”).