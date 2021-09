Wizytacje w miejscu wykonywania pracy zdalnej mają dotyczyć także przestrzegania procedur ochrony danych osobowych przez zatrudnionego (a nie tylko np. kwestii bhp). Kontrole mają być przeprowadzane w porozumieniu z podwładnym, w miejscu świadczenia zadań na odległość i w godzinach pracy. Ma to istotne znaczenie, bo poprzednie wersje projektu (z maja i lipca 2021 r.) nie przewidywały jednoznacznie obowiązku takich uzgodnień z zatrudnionym. Oczywiście co do zasady praca zdalna ma być świadczona za zgodą firmy i pracownika, więc można uznać, że ten ostatni, decydując się na taki tryb wykonywania obowiązków, pośrednio godzi się też na możliwość kontroli w domu. Ale brak przepisów, które nakazywałyby jednoznacznie porozumienie się w tej sprawie, budził wątpliwości, w szczególności z uwagi na art. 50 konstytucji, który zapewnia nienaruszalność mieszkania, ograniczając możliwość jego przeszukania (pisaliśmy o tym – „Kontrola w domu nawet bez zgody”, DGP nr 107/21). Po planowanych zmianach te kontrowersje zostaną usunięte.