Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Zdrowia w sprawie tzw. paszportów covidowych. Wskazał, że do jego biura zgłosiła się kobieta , która w czerwcu zaszczepiła się, dzięki czemu uzyskała Unijny Certyfikat COVID. Następnie doszło u niej do zmiany numeru PESEL. Przypomnijmy, jest to możliwe m.in. w przypadku błędu urzędnika, zmiany daty urodzenia czy płci. Okazało się, że nowy numer identyfikacyjny zaktualizował się w prawie wszystkich publicznych systemach. Prawie, bowiem z Internetowego Konta Pacjenta zniknął certyfikat szczepienia, zaś Centrum e-Zdrowia odmówiło „przepisania” go na nowe dane.