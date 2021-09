Nie mamy wątpliwości co do tego, że przedstawiciele związkowi, namawiając pracowników do korzystania z nieprzysługujących im zwolnień lekarskich w celu zorganizowania nielegalnego strajku, w sposób rażący naruszają swoje podstawowe obowiązki pracownicze. Tym samym rozwiązanie z nimi umów pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych jest jak najbardziej dopuszczalne. W takim przypadku przyznanie związkowcom ochrony stosunku pracy byłoby bowiem nadużyciem prawa. Sprawowanie funkcji związkowych nie daje bezwzględnego immunitetu, który pozwalałby na naruszanie obowiązków pracowniczych oraz namawianie załogi do łamania prawa i działania wbrew interesowi pracodawcy, a pośrednio również wbrew interesowi pozostałych pracowników.