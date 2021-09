Podobne wątpliwości może mieć wielu innych zatrudnionych, bo wymóg stosowania języków obcych dotyczy też wielu innych branż, np. finansowej, edukacyjnej, IT, międzynarodowych korporacji, outsourcingu usług biznesowych (m.in. call center). W praktyce firmy mogą wdrażać taki obowiązek w szerokim zakresie, ale – w razie zarzutów zatrudnionych – powinni móc to uzasadnić (np. międzynarodowym charakterem działalności). Trzeba pamiętać, że w języku polskim należy sporządzać umowy o pracę oraz dokumentację pracowniczą. Nie można też całkowicie zakazywać jego używania w firmie, w szczególności w prywatnych rozmowach między zatrudnionymi. Zdaniem ekspertów obowiązkowe stosowanie np. angielskiego nie zawsze da się uzasadnić wyłącznie tym, że szef lub przełożony są cudzoziemcami.

Wspomnianą skargę do PIP złożył Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL). Związkowcy podkreślili, że w sierpniu 2017 r. zarząd PLL LOT poinformował zatrudnionych o wprowadzeniu angielskiego jako podstawowego języka w wykonywaniu operacji lotniczych. Oczywiście posługiwanie się angielskim w lotnictwie cywilnym jest wymagane przepisami, ale zwrócono uwagę, że informacja od pracodawcy dotyczyła komunikacji na terenie Polski i w polskich statkach powietrznych (zdaniem związku chodziło o możliwość przyjęcia do pracy osób innej narodowości, bez biegłej znajomości polskiego). W zawiadomieniu do PIP wskazano też, że LOT wycofał język polski z podręcznika CCM, czyli zbioru wiadomości i procedur obowiązujących personel pokładowy, oraz wprowadził wszelkie szkolenia i prezentacje w języku obcym (mimo obecności na szkoleniach samych Polaków). Liczba wprowadzanych zmian i przepisów nieudostępnianych w języku polskim stanowi problem dla zatrudnionych.

– Umowa o pracę, akta osobowe i dokumenty związane z zatrudnieniem muszą mieć wersję w języku polskim. To wynika ze wspomnianej wcześniej ustawy. Ale na tym gwarancje się kończą. Można dodatkowo uznać, że obowiązkowe szkolenia bhp powinny być przeprowadzane w języku polskim, bo firma musi być pewna, że pracownicy rozumieją zasady bezpieczeństwa. Prawidłowe poinformowanie o nich to obowiązek zatrudniającego – wskazuje dr Maciej Chakowski, partner zarządzający w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

– Jeśli np. brygadziści raz w miesiącu mają odprawy z szefem, to nie można pozbawiać ich zatrudnienia, bo prezesem został cudzoziemiec, a oni nie znają angielskiego. Trzeba brać pod uwagę skorzystanie z tłumacza, co nie byłoby ogromnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę wspomnianą częstotliwość spotkań. Trudno byłoby wskazać powód, dla którego sytuacja zatrudnionych ma się zmienić, bo na prezesa polskiej spółki wybrano np. Brytyjczyka – dodaje prof. Sobczyk.

Ta proporcjonalność jest ważna, bo między asystentem prezesa, który ma z nim bieżący kontakt codziennie, a brygadzistą, który widzi go raz w miesiącu, jest jeszcze wiele innych stanowisk pracowniczych o zróżnicowanym kontakcie (i wymóg znajomości języka powinien być do tego dostosowany).

– Nie można wprowadzać zakazu mówienia po polsku w pracy. To nie takie samo rozwiązanie co obowiązek używania angielskiego w danym zakresie. Byłby to przejaw dyskryminacji, w szczególności gdyby zakaz miał obejmować nawet prywatne rozmowy towarzyskie, np. na korytarzach lub w pomieszczeniach socjalnych. Wskazywanie, że w ten sposób pracodawca chce motywować do nauki języka, nie jest uzasadnieniem. Firma to nie szkoła – wskazuje dr Chakowski.