W ocenie sytuacji kluczowe będzie określenie charakteru wyjazdu. Wycieczka może mieć charakter prywatny, tak jak w sprawie rozstrzyganej przez Sąd Najwyższy 25 stycznia 2017 r., sygn. akt II PK 341/15. Dotyczyła ona pracownicy jednej z publicznych jednostek, która wzięła udział w wycieczce zorganizowanej dla pracowników i ich rodzin. Wycieczka była finansowana z funduszu świadczeń socjalnych, z pieniędzy związków zawodowych i z wpłat własnych pracowników. Pracownica spożyła sporą ilość alkoholu i potrzebowała pomocy innych osób, żeby dotrzeć do pokoju, jak się okazało – nie swojego, ale kolegi z pracy. Rano nie pamiętała przebiegu zdarzeń, które miały miejsce po opuszczeniu przez nią autobusu aż do godzin porannych w dniu następnym, gdy obudziła się w pokoju mężczyzny.

Po wycieczce pracownica przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Pozostawała pod opieką poradni zdrowia psychicznego w związku ze „znacznie nasilonymi zaburzeniami funkcjonowania psychosomatycznego i psychospołecznego, o cechach reakcji dezadaptacyjnej, uniemożliwiającej pełnienie podstawowych ról społecznych” i diagnozą zespołu stresu pourazowego. Zdaniem pracownicy doszło do molestowania seksualnego (prób molestowania) przez współpracowników na wycieczce, a w konsekwencji do dyskryminacji.

Sąd uznał, że za zdarzenia zaistniałe podczas prywatnej wycieczki nie odpowiada pracodawca. Nie był on bowiem organizatorem ani nie finansował wyjazdu pracowników, którzy w tym celu korzystali z urlopów wypoczynkowych. Uczestnicy w trakcie wycieczki nie podlegali jakiemukolwiek władztwu pracodawcy. Wycieczka odbyła się poza miejscem i czasem pracy. Nie wystąpiła w jej trakcie pozapracownicza podległość pracodawcy. Sąd podkreślił, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za poalkoholowy stres i rozstrój zdrowia skarżącej pracownicy wywołany nadużyciem alkoholu oraz utratą przez nią przytomności, podczas której mogło dojść do molestowania seksualnego tej poszkodowanej uczestniczki przez kolegę z pracy. W czasie i miejscu zdarzeń osoby te nie były podległymi pracownikami pracodawcy. Występowały tam jako osoby prywatne, brak jest więc podstaw do wysuwania wobec pracodawcy jakichkolwiek roszczeń.

Jak widać, SN rozróżnia dwie sytuacje – kiedy pracownik występuje jako osoba prywatna (nawet na wycieczce z kolegami z pracy), a kiedy jako pracownik. Rozróżnienie to nie zwalnia jednak samych pracowników z obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego w każdej z tych sytuacji. Jak słusznie zauważył SN w wyroku z 9 lipca 2008 r., sygn. akt sygn. I PK 2/08, obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego ciąży na pracowniku nie tylko w czasie wykonywania pracy i w miejscu pracy, lecz także w innym czasie i miejscu, gdy zachowania pracownika pozostają w sferze stosunku pracy lub gdy ściśle są z tą sferą związane i odnoszą się do współpracowników. W takim bowiem przypadku zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego przekłada się wprost na stosunki międzyludzkie w miejscu pracy. Dlatego zachowanie pracownika wobec współpracowników, aczkolwiek miało miejsce poza czasem i miejscem pracy, stanowiło naruszenie zasad współżycia społecznego w społeczności zakładowej.

Zjawiskiem powszechnym jest zatrudnianie pracowników młodocianych przy pracach lekkich związanych ze sprzedażą. Praca sprzedawcy może być zaliczana do pracy lekkiej, przyjmując, że jej warunki nie naruszają przepisów dotyczących prac wzbronionych pracownikom młodocianym. W praktyce może powstać wątpliwość, czy młodociany może sprzedawać wszystko lub czy może być zatrudniony w miejscu, gdzie wszystko jest sprzedawane. Na to pytanie należy udzielić negatywnej odpowiedzi. Natomiast w kwestiach szczegółowych należy odwołać się do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. W załączniku do rozporządzenia znajduje się wykaz prac wzbronionych młodocianym. Wynika z niego bezwzględny zakaz zatrudniania pracowników przy pracach zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu – w szczególności przy pracach związanych z produkcją, sprzedażą i konsumpcją wyrobów alkoholowych, w tym obsługą konsumentów w zakładach gastronomicznych. Zakazane jest ponadto zatrudnianie młodocianych przy pracach związanych z produkcją, sprzedażą i reklamą wyrobów tytoniowych.

ZUS po przeprowadzeniu kontroli stwierdził, że w naszej firmie nie doszło do przejścia zakładu pracy lub jego części na inne podmioty, ale miał miejsce niedozwolony outsourcing kadrowo-pracowniczy. Ma o tym świadczyć m.in. to, że pracownicy nie zmienili miejsca wykonywania pracy, a nasza firma nie zawarła żadnej umowy z właścicielem maszyn.

Zgodnie z art. 231 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że staje się także płatnikiem składek za zatrudnione osoby. Tego rodzaju zmiany wykorzystywane są niekiedy do wszelkiego rodzaju optymalizacji składek. W dużej części przypadków pracodawcy w sposób niedozwolony przenoszą do zewnętrznej firmy pracowników, którzy już jako jej pracownicy lub zleceniobiorcy, nie zmieniając przy tym miejsca pracy, i tak świadczą pracę na rzecz pierwotnego pracodawcy. Istnieje dość bogate orzecznictwo sądów w sprawach dotyczące interpretacji art. 231 par. 1 k.p. i określenia, czy doszło do przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.