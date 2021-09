Jednak już trochę inne wyliczenia podają przedstawiciele zawodu. Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych, podkreśla, że zarabiają oni tzw. stawki minimalne wynikające z ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia (współczynnik 0,73 – 3772 zł i 0,81 – 4186 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego). Dotyczy to jednak wyłącznie umów o pracę. I tu jest problem – na który wczoraj zareagowało ministerstwo – bo spora część ratowników medycznych pracuje na kontraktach, gdzie brak jest ustandaryzowanej stawki. – W zależności od pracodawcy, który organizuje konkurs, wyglądają one różnie. Wahają się od 18 do 30 zł kwoty bazowej brutto plus dodatki. Średnia to ok. 40 zł za godzinę, co przy wyrobionym etacie godzinowym (160 × 40 zł) daje 6,4 tys. brutto. Po odjęciu opłat obowiązkowych, czyli ZUS i US oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, daje na rękę ok. 3,8 tys. – wylicza Dymon.