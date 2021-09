W Polskim Ładzie podtrzymane mają zostać propozycje dla osób na umowach o pracę. Mają one skorzystać z trzech rozwiązań: podwyższenia kwoty wolnej do 30 tys. zł, podwyższenia I progu skali podatkowej do 120 tys. zł, co oznacza, że dopiero od nadwyżki trzeba będzie płacić 32 proc. PIT , oraz ulgi dla klasy średniej. Ma ona zrekompensować osobom na umowach o pracę (i tylko im) skutki likwidacji odliczenia składki zdrowotnej od podatku. A to kluczowa zmiana w Polskim Ładzie.