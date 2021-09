Zgodnie z projektem rozporządzenia program studiów podyplomowych będzie obejmował siedem bloków zajęć: wprowadzenie do pracy socjalnej, elementy polityki społecznej, metodykę i metodologię pracy socjalnej (najobszerniejszy, liczący minimum 120 godzin), projekt socjalny, strukturę i organizację pomocy społecznej, a także praktyki zawodowe i seminarium dyplomowe. Ponadto w ramach tych modułów zostały też wskazane tematy zajęć. Przykładowo w pierwszym spośród ww. będą się odbywać zajęcia dotyczące etyki zawodowej, specjalizacji zawodowej, metod i techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz superwizji pracy socjalnej. Jednocześnie to, jaka liczba godzin zostanie przeznaczona na poszczególne tematy każdego bloku, będzie należało do indywidualnej decyzji uczelni realizującej studia podyplomowe.