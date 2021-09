W maju 2018 r. jedna z organizacji tworzących DSANE zaskarżyła tę decyzję do Sądu UE (organ sądowy TSUE), wnosząc o stwierdzenie jej nieważności. Skarga została oddalona. Sąd uznał, że art. 155 traktatu nie zobowiązuje instytucji Unii do uwzględnienia wspólnego żądania partnerów społecznych w sprawie przedstawienia wniosku do Rady. Podkreślił, że podstawy decyzji odmownej KE były zasadne. Związkowcy odwołali się do TSUE, ale ten utrzymał w mocy wyrok sądu. Trybunał przypomniał, że to KE ma prawo ogólnej inicjatywy prawodawczej, a jej zadaniem jest wspieranie ogólnego interesu UE. Ma więc ona prawo ocenić zasadność przedłożenia Radzie tego wniosku. Odmienna wykładnia skutkowałaby uprzywilejowaniem interesów związków zawodowych i organizacji pracodawców w stosunku do obowiązku dbałości o ogólny interes UE.