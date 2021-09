W takich sytuacjach osoba niesamodzielna lub jej przedstawiciel ustawowy będzie miał prawo złożyć do danej instytucji publicznej wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej we wskazany, preferowany przez nią sposób. Zgodnie z art. 31 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) urząd będzie miał 14 dni na jego zrealizowanie (lub dwa miesiące, jeśli nie jest to możliwe w tym terminie). Jeśli będzie to całkowicie niemożliwe lub znacznie utrudnione, powinien o tym zawiadomić osobę niepełnosprawną, podając przy tym powody, które za tym stoją (co nie zwalania go z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego). Jeżeli natomiast dany podmiot nie zapewni dostępności na zasadach określonych w art. 31, osoba niesamodzielna będzie mogła złożyć skargę do PFRON – w ciągu 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynęły przepisowe terminy lub otrzymała wspomniane zawiadomienie. Następnie, jeśli prezes funduszu stwierdzi, że do braku zapewnienia dostępności doszło na skutek naruszenia przepisów ustawy, wyda decyzję nakazującą zapewnienie dostępności, w której określi sposób, w jaki dana placówka ma to zrobić, oraz czas – będzie to nie krócej niż 30 dni lub 60 dni w skomplikowanych sprawach. Jednak jeśli nakaz nie zostanie zrealizowany w terminie, to wtedy na podmiot – na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zostanie nałożona grzywna w celu przymuszenia. Ta zaś w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej może wynosić maksymalnie 50 tys. zł i być nakładana kilkukrotnie.