Przypomnijmy, że w tym drugim żądaniu chodzi o art. 15a ustawy tzw. zaopatrzeniowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 723), który zróżnicował (z datą wsteczną) zasady obliczania wysokości emerytury. W gorszej sytuacji postawił funkcjonariuszy przyjętych do formacji po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., bo przysługuje im emerytura mundurowa tylko za czas służby. Za okresy składkowe i nieskładkowe poprzedzające służbę lub składkowe po jej zakończeniu otrzymają mniej korzystną emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rząd przygotował co prawda propozycję zmian w tym zakresie, ale nie satysfakcjonuje ona związków (pisaliśmy o tym: „Nierówne zrównanie praw do emerytury mundurowej” w DGP nr 240/2020 i „Rząd idzie nieco na rękę funkcjonariuszom” w DGP nr 120/2021).