Zdaniem trybunału osoby zatrudnione w różnych placówkach tego samego pracodawcy wykonujący taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości mają co do zasady prawo do jednakowego wynagrodzenia. Co więcej, w ocenie TSUE powyższa zasada może obowiązywać również w obrębie kilku pracodawców. Wystarczy, że za ustalanie warunków wynagrodzenia u takich pracodawców odpowiada jedyne źródło – np. spółka matka czy centrala HR. W tym względzie wyrok trybunału wpisuje się w koncepcję przebicia zasłony korporacyjnej w stosunkach pracy podnoszoną przez polski Sąd Najwyższy. W ocenie sądu można bowiem porównać pracowników spółki zależnej z sytuacją pracowników spółki dominującej, jeżeli ta ostatnia nadużywa konstrukcji osobowości prawnej, np. powołując odrębną spółką tylko po to, aby wprowadzić odmienne zasady wynagradzania.