Tak wynika z planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) zawartego w projekcie przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z nim na początku roku na rachunku będzie 6,1 mld zł oraz dodatkowe 879 mln zł w formie należności (głównie z tytułu udzielonych pożyczek). To o 4,56 mld zł więcej niż według tegorocznego planu funduszu (na koniec 2021 r.). DGP wystosował już pytanie o tę różnicę do Ministerstwa Finansów.

Przypomnijmy, że z FGŚP wypłacano środki w ramach tarczy antykryzysowej (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem lub obniżonym czasem pracy). Tylko w pierwszym, najtrudniejszym dla firm okresie pandemii (do sierpnia 2020 r.) wydano na ten cel 15,1 mld zł, przy czym w rzeczywistości FGŚP pełnił przede wszystkim funkcję pośrednika. Same środki na nim zgromadzone (lub na Funduszu Pracy) nie wystarczyłyby bowiem na pomoc w takiej wysokości.

– Te koszty nadzwyczajnego wsparcia wypłacanego w związku z pandemią zostaną teraz zrekompensowane. Trzeba to ocenić pozytywnie, bo fundusz będzie miał zapewnione bezpieczeństwo finansowe. Jego stan wróci w praktyce do tego sprzed kryzysu wywołanego COVID-19 – dodaje Łukasz Kozłowski.

To „dosypanie” pieniędzy przynajmniej częściowo zrekompensuje też FGŚP inne wcześniejsze wydatki, których dokonywano niezgodnie z celem działania funduszu. W 2018 r. wydano ponad 2 mld zł na wypłatę świadczeń przedemerytalnych. Rok później przekazano 2,4 mld zł na sfinansowanie specjalizacji i staży lekarzy i pielęgniarek. Ani w tym roku, ani w przyszłorocznym planie nie przewidziano już takich wydatków, co być może oznacza, że wreszcie zakończono drenowanie FGŚP i uznano jednocześnie, że należy poprawić jego sytuację finansową (stąd rekompensata).

– To fundusz celowy, którego środki miały być wydatkowane na wypłatę zaległych należnych świadczeń pracowniczych. A rządzący uczynili z niego rodzaj chwilówki, po którą sięga się do finansowania innych wybranych zadań. Można oczywiście twierdzić, że składka na poziomie 0,1 proc. jest niewielka, ale sposób zarządzania gromadzonymi w tym trybie środkami na pewno zniechęca zatrudniających do odkładania na FGŚP. On nie spełnia swojej systemowej roli, tylko polityczną – wskazuje Grzegorz Sikora, dyrektor ds. komunikacji Forum Związków Zawodowych.