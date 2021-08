Nawet jeśli przedsiębiorcy zapłacą tylko 3-proc. składkę zdrowotną od dochodu, w miejsce obecnego ryczałtu, do budżetu NFZ może trafić dodatkowo ok. 4 mld zł – wyliczają eksperci. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy zmiana zasad nie spowoduje, że część biznesu będzie unikać jej opłacania (np. dzięki przekształcaniu się w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy dodatkowe zatrudnienie za granicą). Dlatego równie realny jest scenariusz, że budżet NFZ się zmniejszy, przez co konieczne będzie wprowadzenie kolejnych „prozdrowotnych” danin. Tym bardziej że w perspektywie jest zwiększenie nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB.