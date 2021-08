W 2020 r. PIP przeprowadziła też 744 kontrole na wniosek pracodawców. Najwięcej pochodziło od firm z otwartego rynku pracy, które ubiegały się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy lub dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi i potrzebowały pozytywnej opinii inspekcji pracy co do danego stanowiska pracy. Łącznie zaopiniowanych zostało 577 miejsc pracy i tylko 17 z nich negatywnie.

– W pełni popieramy te propozycje, bo pracownicy z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy co do zasady mogą pracować nie dłużej niż siedem godzin dziennie i 35 tygodniowo, są często zmuszani przez pracodawców do wnioskowania o zgodę lekarza na wydłużenie norm czasu pracy do tych przewidzianych przez kodeks pracy – podkreśla Krzysztof Rowiński.