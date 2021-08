Przewiduje on, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w przyszłym roku ma wynieść 5922 zł. To ważna informacja , bo 60 proc. tej kwoty będzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji.

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że to kwota wyższa, niż pierwotnie zakładano. Jeszcze w czerwcu rząd przewidywał bowiem, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniesie 5836 zł. Wtedy składki na ubezpieczenia społeczne wyniosłyby 1193,70 zł (bez składki zdrowotnej i z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym), co dawałoby wzrost w porównaniu do tego roku miesięcznie o 118,02 zł, a rocznie o 1416,24 zł.