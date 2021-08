Nie ma takich systemów zarządzania zgodnością, które całkowicie wyeliminowałyby nieprawidłowości w organizacji. Systemy mogą jednak skutecznie wspomagać sygnaliści (whistleblowerzy), a więc pracownicy informujący o występujących w organizacji nieprawidłowościach. Współczesne rozumienie whistleblowingu narodziło się w Stanach Zjednoczonych w latach 70. minionego wieku, samo zaś pojęcie ma swoje korzenie w kulturze anglosaskiej i oznacza „dmuchanie w gwizdek” nawiązujące do dawnego sposobu informowania o niebezpieczeństwie. Dziś przez to pojęcie rozumie się zgłaszanie działań niezgodnych z prawem lub zmierzających do ich zatajenia, ale także działań nieetycznych, korupcji lub innych działań o charakterze przestępczym, nadużyć władzy, nieprzestrzegania przepisów o ochronie środowiska , konfliktu interesów.

Wyzwaniem dla dużej grupy przedsiębiorców będzie wprowadzenie skutecznego systemu zgłaszania nieprawidłowości na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 305, s. 17; tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Akt ten podlega obowiązkowej implementacji do krajowego porządku prawnego każdego państwa członkowskiego. Termin na implementację dyrektywy to 17 grudnia 2021 r. Na podstawie zarządzenia prezesa Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację unijnej dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów prace nad projektem ustawy przejął minister rozwoju, pracy i technologii. Mimo że do transpozycji dyrektywy pozostało niewiele ponad cztery miesiące (na dzień przygotowywania artykułu), nie znamy projektu ustawy, co pozwala sądzić, iż polski ustawodawca przeniesie treść dyrektywy o ochronie sygnalistów do polskiej regulacji bez większych modyfikacji.