Na podstawie art. 15zs4 i art. 31zo ust. 2 ustawy z 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1192) od 23 lipca prowadzący sklepiki (w tym punkty papiernicze i piśmiennicze) w jednostkach oświatowych (m.in. w szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, bibliotekach pedagogicznych) mogą starać się o zwolnienie ze składek ZUS za listopad i grudzień 2020 r. oraz styczeń, luty i marzec 2021 r., a także postojowe nawet do pięciu razy. Wnioski o ulgę w opłacaniu należności do ZUS można składać do końca września, a o postojowe w ciągu trzech miesięcy od zniesienia stanu epidemii.