Przedsiębiorczyni nie wiedziała, czy jej działalność w jednoosobowej spółce z o.o. będzie miała wpływ na prawo do tej ulgi. Próbowała potwierdzić to w jednym z oddziałów ZUS, ale bezskutecznie. Urzędnik nie znalazł bowiem przepisu, który by wprost odnosił się do jej sytuacji. Wystąpiła więc do ZUS z wnioskiem o pisemną interpretację.