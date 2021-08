Pandemia w 2020 r. spowodowała wiele nadmiarowych zgonów. W konsekwencji zmniejszyły się oczekiwania (tzw. tablice) dotyczące średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. Wylicza je GUS i są one podstawą do ustalenia emerytury w nowym systemie (patrz infografika). – W obecnej sytuacji obliczanie wysokości nowych świadczeń jest korzystniejsze niż w poprzednich latach – tłumaczy DGP Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Podkreśla jednak, że nie wszyscy skorzystają z nowych tablic. – Generalnie dotyczą one osób, które jeszcze nie pobierają emerytury . Rzadziej ubezpieczonych, którym jest już ona wypłacana. Dlatego większość wniosków, które trafiły ostatnio do ZUS, nie może zostać pozytywnie rozpatrzona. Dotyczy to szczególnie osób, które żądają ponownego przeliczenia świadczenia. Jest ono bowiem możliwe w ściśle określonych sytuacjach – wyjaśnia rzecznik.

Mają one znaczenie dla emerytur obliczanych w nowym systemie, czyli w formule zdefiniowanej składki. Oznacza to, że dotyczą osób urodzonych po 1949 r.

Z obecnych tablic skorzystają przede wszystkim osoby, które złożą wniosek o emeryturę od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Mogą to być ubezpieczeni, którzy:

■ już wcześniej spełnili warunki do emerytury ustalanej według nowych zasad, ale dopiero od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. złożą wniosek o jej przyznanie i wypłatę.

Nie ma to związku z tablicami GUS, ale takie wnioski powinni złożyć emeryci ze starego systemu oraz wszyscy renciści, którzy łączą pobieranie świadczeń z dalszą oskładkowaną pracą. Od nowego roku wejdą bowiem w życie niekorzystne dla nich zmiany i osoby te definitywnie stracą prawo do obliczenia na nowo podstawy wymiaru świadczenia, tzn. z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej (czyli parametru odnoszącego się do aktualnego przeciętnego wynagrodzenia). ZUS zastosuje nową kwotę bazową tylko wtedy, gdy różnica między podstawą wymiaru składek beneficjanta a przeciętnym wynagrodzeniem będzie wyższa niż ten sam wskaźnik obliczony przy poprzednim ustalaniu wysokości świadczenia. Ponadto przeliczając świadczenia, ZUS nie będzie uwzględniał tzw. okresów nieskładkowych (studiów, pobierania zasiłku chorobowego). Osoby, które chcą skorzystać z dotychczasowych przepisów, muszą złożyć wniosek o przeliczenie do końca grudnia.