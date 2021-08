Mając na względzie sytuację pandemiczną, kolejne lockdowny i brak zaufania społecznego do systemowego oszczędzania, ten wynik nie jest zły. Choć sukcesem bym go nie nazwał. Powiedziałbym raczej, że to poprawny rezultat. Zwracam uwagę, że do tej pory nie mieliśmy sukcesów w oszczędzaniu systemowym. Od wejścia w życie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) 20 lat temu program założyło nieco ponad 2 tys. firm . To nie jest dużo. W ubiegłym roku około 1,5 mln osób wchodziło w drugi próg podatkowy. Tymczasem choć wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, liczba systematycznie korzystających z tej formy oszczędzania oscyluje w granicach 200 tys. Te programy nie są niekorzystne dla uczestników ani państwowe, a jednak się nie przyjęły na masową skalę. Na tym tle PPK wygląda naprawdę dobrze. Po półtora roku funkcjonowania programu, z pandemią, która zamroziła wiele dziedzin życia, oszczędza w nim ponad 2 mln osób.

Z powodu OFE mamy niski poziom zaufania społecznego do programów oszczędzania wspieranych przez państwo. Dlatego w przypadku PPK musieliśmy wprowadzić nieograniczony dostęp do pieniędzy właściwie od początku uczestnictwa w programie. Myślę, że to zaważyło na jego większej popularności.

Do końca roku PFR będzie wysyłać za pośrednictwem programu Płatnik wezwania do zawarcia umów o zarządzanie PPK. Powinno to nakłonić pracodawców do podjęcia określonych działań. Trudno jednak decydować o dalszych krokach, bo nie wiemy, czy będziemy mieć do czynienia z czwartą falą pandemii. Generalnie liczymy na to, że partycypacja będzie się stopniowo zwiększać.

Pierwszy aspekt to stworzenie podglądu na rachunki PPK dla uczestnika. Wychodzimy bowiem z założenia, że jeśli ktoś zobaczy, ile ma zaoszczędzonych i dostępnych pieniędzy, nie zrezygnuje z udziału w programie. Od stycznia 2022 r. planujemy uruchomienie prostego narzędzia w portalu mojePPK, dzięki któremu będzie można sprawdzić, jaki kapitał zgromadziliśmy. Będą tam dane ze wszystkich prowadzonych dla nas rachunków. Za pomocą profilu zaufanego każdy uczestnik będzie mógł się zalogować i sprawdzić, ile ma pieniędzy, z podziałem na to, jaką kwotę przekazał pracodawca, jaką on sam, a jaką państwo. Nie będzie natomiast możliwe składanie przez portal żadnych dyspozycji co do tych środków – będzie to narzędzie czysto informacyjne. Drugi aspekt, to ponowne masowe zapisy, które będą rozpoczną się w I kw. 2023 r.