Z kolei związki zawodowe na razie nie przyjęły w tej kwestii jednoznacznego stanowiska. Z jednej strony apelowały np. o przyspieszenie szczepień w danych grupach zawodowych (np. nauczycieli lub zatrudnionych w handlu). Z drugiej wskazują, że wciąż nie są one obowiązkowe i firmy nie mogą do nich przymuszać. Najczęściej podkreślają, że jeśli zatrudniający miałaby dostęp do danych o szczepieniu, to na zasadach chroniących prywatność pracowników i w uzasadnionych celach (uwzględniających zagrożenia wiążące się z daną pracą).