Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy została uchwalona przez Sejm na początku lipca. Projekt w tej sprawie przygotowała sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Była to reakcja na petycję skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Celem ustawy jest przyznanie niektórym pracownikom PIP – wykonującym czynności kontrolne i mającym co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności – prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach – 12 dni.

Autorzy projektu wskazują, że proponowane rozwiązanie zmierza do przyznania pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego na zasadach podobnych do przepisów przyznających takie prawo pracownikom NIK.

"Takie rozwiązanie, będące także wyrazem uznania dla pracowników PIP wykonujących czynności kontrolne (wielokrotnie bardzo stresujące), powinno przyczynić się do większej regeneracji pracowników PIP podczas ich urlopów wypoczynkowych, co będzie miało pozytywny wpływ na efektywność i intensywność ich działań podczas pracy" – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.