Andrzej Duda ustawę podpisał w sobotę, o czym Kancelaria Prezydenta poinformowała w poniedziałek.

Nowelizacja przewiduje, że jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związku pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu nowego wyboru, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Projekt nowelizacji przygotowali posłowie klubu parlamentarnego Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści. W uzasadnieniu argumentowano, że statuty większości związków zawodowych i organizacji przedsiębiorców nie przewidują możliwości przeprowadzenia wyborów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym trybie nie jest możliwa również zmiana statutów regulujących te kwestie.

W uzasadnieniu podkreślono, że wygaśnięcie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy bez możliwości przeprowadzenia wyborów członków na nową kadencję spowoduje ich paraliż.