Bo w ZUS – wbrew deklaracjom prezes zakładu – cały czas wiele zadań muszą realizować pracownicy. A będzie jeszcze gorzej, bo co prawda w przyznawaniu świadczeń z tarczy antykryzysowej dużą rolę odgrywały programy zaopatrzone w odpowiednie algorytmy, ale już weryfikacja tego, czy pomoc trafiła do osób, do których faktycznie powinna, spadnie na pracowników. Już teraz niektórzy beneficjenci są informowani o konieczności zwrotu pieniędzy. W odpowiedzi słyszymy, że skoro pieniądze zostały przelane, to się one danej osobie należały. Oznacza to, że proces dochodzenia zwrotu wypłat będzie długi i żmudny. Oczywiście elektronizacja działań ZUS postępuje (co oceniam pozytywnie). Pracę maszyn wciąż jednak muszą nadzorować ludzie. Automaty też się mylą.